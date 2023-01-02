Описано будущее отношений России и Запада в 2023 году

Отношения России и Запада уже достигли точки невозврата, после которой не остается никаких предпосылок для возобновления полноценного стратегического партнерства, убежден кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он описал будущее отношений в 2023 году.

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Политолог отметил, что Европа ищет альтернативных поставщиков энергоресурсов, а Россия стремится к обретению технологического суверенитета и переориентируется на азиатские рынки.

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«2022 год наглядно продемонстрировал, что отечественная экономика обладает запасом прочности, достаточным для выживания и даже развития в условиях затяжного конфликта с Западом», — заявил Фельдман.

Окно возможностей

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в наступающем году начнется борьба за пост президента США, а в ряде европейских стран пройдут парламентские выборы.

«Даже если фактор Украины уйдет из актуальной повестки, антироссийская направленность западной политики останется неизменной. В лучшем случае лидеры стран НАТОНАТО продемонстрируют нежелание скатиться к полномасштабной ядерной войне. России нужно абстрагироваться от западных внутриполитических разборок и идти своим суверенным путем, не питая иллюзий относительно возможной смены элит в США или ЕС ЕС», — отметил он.

Ясно одно: Запад ожидает горячая электоральная пора, когда в обществе обостряются все хронические болезни. На определенном этапе Западу будет попросту не до России, предположил Фельдман.

«Это окно возможностей надо использовать для того, чтобы сосредоточиться на себе: выйти на устойчивый рост национальной экономики, реализовать программу импортозамещения, повысить уровень реальных доходов населения и укрепить обороноспособность страны», — перечислил политолог.

Смена глобального лидера

Также эксперт отметил, что на протяжении последних лет происходят тектонические изменения в мировой экономике и политике.

«Сегодня на первый план выходят такие факторы, как политический суверенитет и экономическая самодостаточность. В перспективе образуется целый ряд макрорегионов со своими центрами силы. Развивающиеся страны готовы сформулировать новые, существенно более справедливые, правила глобальной игры. Россия будет в авангарде этого антиколониального движения», — спрогнозировал Фельдман.