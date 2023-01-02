Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что наплыв беженцев в Европу спровоцировали западные страны. Об этом он написал в своем Telegram .

В качестве примера он привел ситуацию в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан и Украина. По его словам, Франция «уже давно сдалась под этим напором», а Великобритании справиться с потоком беженцев не помогли ни отделение от Евросоюза, ни уход от квот на мигрантов.