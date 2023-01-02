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1 час назад

Матвиенко заявила о готовности Бразилии к перезапуску отношений с РФ

Газета.Ru

Спикер Совфеда Российской Федерации Валентина Матвиенко поделилась сведениями о том, что бразильский лидер подтвердил намерение дать новое начало взаимодействию с РФ в различных плоскостях. Матвиенко оказалась представителем российской стороны в рамках инаугурационного процесса Инасиу Лулы да Силвы.

В Совфеде заявили о готовности Бразилии к перезапуску отношений с РФ
Фото: ТАССТАСС

"Вновь избранный президент подтвердил готовность и заинтересованность как бы перезапустить российско-бразильские отношения", — приводит текст сделанного ей заявления Общественная служба поддержки.

Матвиенко отметила, что в рамках диалога с президентом Бразилии была затронута тема увеличения объёмов торговых сделок и взаимного углубления в научную и техничную сферы.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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