В Совфеде заявили о готовности Бразилии к перезапуску отношений с РФ

Спикер Совфеда Российской Федерации Валентина Матвиенко поделилась сведениями о том, что бразильский лидер подтвердил намерение дать новое начало взаимодействию с РФ в различных плоскостях. Матвиенко оказалась представителем российской стороны в рамках инаугурационного процесса Инасиу Лулы да Силвы.