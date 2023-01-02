В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
11 минут назад

Президент Финляндии сравнил военные ошибки Путина и Сталина

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что глава России Владимир Путин просчитался, начав военный конфликт с Украиной. Он сравнил его действия с просчетом Иосифа Сталина в военной кампании 1939 года. Об этом пишет «МК» со ссылкой на новогоднюю речь президента Финляндии.

Президент Финляндии сравнил военные ошибки Путина и Сталина
Фото: WikimediaWikimedia

Он заявил, что власти России были уверены в быстром поражении Украины в случае военного конфликта, и это стало их главной ошибкой.

«Если российские власти верили, что масштабная угроза быстро поставит Украину на колени, то они допустили серьезную ошибку», — считает Ниинисте.

Он напомнил о военном конфликте Финляндии и СССР, когда советские власти полагали, что их армия войдет в Хельсинки в течение двух недель. Ниинисте считает, что эти ситуации схожи в одном: главы государств не смогли рационально оценить положение дел и свои возможности.

«Сталин и Путин не смогли разглядеть ключевой фактор. То, что люди, живущие в свободной стране, имеют волю и убеждения», — подчеркнул лидер Финляндии.

Он добавил, что глава Российской Федерации допустил еще одну ошибку в тот момент, когда стал надеяться на уменьшение или прекращение поддержки Украины со стороны западных стран. Ниинисте подчеркнул, что Запад принял дело Украины «как свое», и поддержка Киева будет только крепнуть.

Политика,В мире,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители