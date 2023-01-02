Президент Финляндии сравнил военные ошибки Путина и Сталина

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что глава России Владимир Путин просчитался, начав военный конфликт с Украиной. Он сравнил его действия с просчетом Иосифа Сталина в военной кампании 1939 года. Об этом пишет «МК» со ссылкой на новогоднюю речь президента Финляндии.

Фото: Wikimedia Wikimedia

Он заявил, что власти России были уверены в быстром поражении Украины в случае военного конфликта, и это стало их главной ошибкой.

«Если российские власти верили, что масштабная угроза быстро поставит Украину на колени, то они допустили серьезную ошибку», — считает Ниинисте.

Он напомнил о военном конфликте Финляндии и СССР, когда советские власти полагали, что их армия войдет в Хельсинки в течение двух недель. Ниинисте считает, что эти ситуации схожи в одном: главы государств не смогли рационально оценить положение дел и свои возможности.

«Сталин и Путин не смогли разглядеть ключевой фактор. То, что люди, живущие в свободной стране, имеют волю и убеждения», — подчеркнул лидер Финляндии.