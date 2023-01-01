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14 минут назад

Экс-глава КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни

Вечерняя Москваиещё 2

Бывший председатель Комитета государственной безопасности РСФСР Виктор Иваненко умер шел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Умер экс-глава КГБ РСФСР Виктор Иваненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Печальное известие. На 76-м году жизни скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, — сказал он.

Во времена развала Советского союза Иваненко предпринимал все возможные действия, которые позволили бы сохранить работу спецслужб страны. По словам парламентария, бывший глава КГБ однажды рассказал ему, что из-за этой борьбы он был вынужден покинуть должность.

В своем Telegram-канале Хинштейн выразил соболезнования родным и близким Иваненко в связи с его кончиной.

Виктор Иваненко родился 19 сентября 1947 года. Его карьера в органах госбезопасности началась в 1970-е годы. Сперва он работал в Управлении КГБ по Тюменской области, после чего стал заместителем начальника инспекторского управления КГБ СССР.

Иваненко занял пост председателя КГБ в мае 1991 года. В ноябре этого же года первый президент России Борис Ельцин издал указ о преобразовании комитета в Агентство федеральной безопасности РСФСР, гендиректором которого был назначен Иваненко.

Политика,Виктор Иваненко,Борис Ельцин,Александр Хинштейн,КГБ СССР,Госдума,
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