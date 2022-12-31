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8 минут назад

Россия объяснила блокировку заявления СБ ООН по Лачинскому коридору

Lenta.ruиещё 1

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что заявление Совбеза ООН для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора было заблокировано из-за подхода Франции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Россия объяснила блокировку заявления СБ ООН по Лачинскому коридору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Полянского, постпредство России с самого начала было настроено на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ.

«По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ», — сказал первый зампостпреда.

Он подчеркнул, что Россия, в отличие от стран Запада, не на словах, а на деле занимаемся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора.

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12 декабря Лачинский коридор перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. На следующий день в Минобороны России сообщили о переговорах о возобновлении движения по Лачинскому коридору. 2

Политика,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,Минобороны России,Совбез ООН,ООН,
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