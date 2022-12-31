Россия объяснила блокировку заявления СБ ООН по Лачинскому коридору

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что заявление Совбеза ООН для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора было заблокировано из-за подхода Франции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Полянского, постпредство России с самого начала было настроено на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ.

«По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ», — сказал первый зампостпреда.

Он подчеркнул, что Россия, в отличие от стран Запада, не на словах, а на деле занимаемся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора.