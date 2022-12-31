Рогозина возмутило обращение министра обороны Украины к россиянам

«Ненависть к русским, которой пропитан весь этот наглый убийца, несущий прямую ответственность за варварские обстрелы гражданского населения Донбасса и приграничных регионов России, его переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. Мол, несколько поколений наших граждан должны будут выплачивать репарации украинцам. В этом усматриваю явную недооценку киевской хунтой характера наших соотечественников», - констатировал Рогозин.