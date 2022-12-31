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34 минуты назад

«Наглое и вызывающее»: Рогозин оценил обращение министра обороны Украины к россиянам

Алиса Селезнёва

Новогоднее обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам содержит угрозы и является «наглым» и «вызывающим». Об этом заявил в своем Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Рогозина возмутило обращение министра обороны Украины к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, основная тема выступления Резникова - угроза очередной мобилизации в России и призыв к россиянам отказаться защищать свою страну.

«Его предновогоднее обращение к нам наглое, вызывающее. А потому требует или ответа, или, по крайней мере, разбора и оценки», - уверен Рогозин.

Он также отметил, что, несмотря на пропагандистскую продуманность и отточенность ряда тезисов, в конце своего выступления Резников совершил ошибку.

«Ненависть к русским, которой пропитан весь этот наглый убийца, несущий прямую ответственность за варварские обстрелы гражданского населения Донбасса и приграничных регионов России, его переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. Мол, несколько поколений наших граждан должны будут выплачивать репарации украинцам. В этом усматриваю явную недооценку киевской хунтой характера наших соотечественников», - констатировал Рогозин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении заявил о неотвратимости победы российских военнослужащих. Он также подчеркнул, что предстоящий новогодний праздник становится символом «наших надежд на мирное будущее», и выразил благодарность всем, кто принимать участие в защите страны.

Политика,Алексей Резников,Дмитрий Рогозин,Сергей Шойгу,Роскосмос,
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