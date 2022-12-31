Путин вручил госнаграду Сергею Суровикину

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 декабря, штабе Южного военного округа (ЮВО) вручил командующему группировкой войск в зоне спецоперации Герою РФ Сергею Суровикину государственную награду. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что орден Святого Георгия третьей степени присужден Сергею Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

«Служу России», - отрапортовал генерал, получив орден.

По данным агентства, президент наградил орденами и других генералов.