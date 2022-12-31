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11 минут назад

Путин вручил госнаграду Сергею Суровикину

Илья Родин

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 декабря, штабе Южного военного округа (ЮВО) вручил командующему группировкой войск в зоне спецоперации Герою РФ Сергею Суровикину государственную награду. Об этом пишет ТАСС.

Путин вручил госнаграду Сергею Суровикину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что орден Святого Георгия третьей степени присужден Сергею Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

«Служу России», - отрапортовал генерал, получив орден.

По данным агентства, президент наградил орденами и других генералов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил ранее благодарность всем, кто принимает участие в обороне страны.

Политика,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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