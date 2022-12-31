Путин вручил госнаграду Сергею Суровикину

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 декабря, штабе Южного военного округа (ЮВО) вручил командующему группировкой войск в зоне спецоперации Герою РФ Сергею Суровикину государственную награду. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что орден Святого Георгия третьей степени присужден Сергею Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
«Служу России», - отрапортовал генерал, получив орден.
По данным агентства, президент наградил орденами и других генералов.
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил ранее благодарность всем, кто принимает участие в обороне страны.