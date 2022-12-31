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43 минуты назад

Володин поздравил россиян с наступающим 2023 годом

ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим 2023 годом. Он пожелал, чтобы наступающий год стал временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов и укрепления России.

Володин поздравил россиян с наступающим 2023 годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье - счастье и благополучие", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы в субботу.

Володин также пожелал гражданам "крепкого здоровья и всего самого доброго".

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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