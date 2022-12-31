Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим 2023 годом. Он пожелал, чтобы наступающий год стал временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов и укрепления России.
"Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье - счастье и благополучие", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы в субботу.
Володин также пожелал гражданам "крепкого здоровья и всего самого доброго".