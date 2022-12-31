Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина

Научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь оценил переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

По его словам, общение лидеров в онлайн-формате стало заключительной чертой, «проведенной под этим чрезвычайно тяжелым годом».

Аналитик отметил, что обе державы столкнулись с сильным внутренним и внешним давлением, поэтому в будущем политикам стоит искать еще больше общих точек соприкосновения.