Председатель Совфеда Матвиенко прибыла в Бразилию на инаугурацию президента Лулы да Силвы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию с рабочим визитом, где примет участие в инаугурации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 января.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в состав делегации также вошли заместитель председателя СФ Константин Косачёв и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов.