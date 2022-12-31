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31 декабря 2022

Председатель Совфеда Матвиенко прибыла в Бразилию на инаугурацию президента Лулы да Силвы

RT на русскомиещё 1

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию с рабочим визитом, где примет участие в инаугурации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 января.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в состав делегации также вошли заместитель председателя СФ Константин Косачёв и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов.

31 октября новым лидером Бразилии стал Лула да Силва.

Политика,Константин Косачев,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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