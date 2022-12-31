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9 минут назад

Российские и западные дипломаты обратились друг к другу в ООН

Елена Прошина

Западные и российские сотрудники представительств в ООН пожелали друг другу мира на Новый год. Об этом рассказал первый заместитель российского постоянного представительства при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

Российские и западные дипломаты обратились друг к другу в ООН
Фото: ТАССТАСС

«Все желают друг другу мира. Все желают, чтобы год был спокойный», — сказал он и добавил, что сотрудники представительств хотели бы вернуть мир на траекторию сотрудничества и устойчивого развития.

Полянский подчеркнул, что и российские, и западные работники желали друг другу одного и того же, их отношения складываются неплохо.

Вместе с тем первый заместитель российского постоянного представительства при ООН признал, что перспективы восстановления отношений с Западом и заключения мирного соглашения с Украиной весьма смутные. По его словам, Запад «сжег все мосты» и поставил на фигуру, которая потерпит поражение в дипломатическом «казино».

Полянский выразил уверенность в том, что западные дипломаты понимают опасность своего положения, как и то, что мир сейчас находится «на очень опасной стадии».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками некоторых бывших мировых лидеров.

Политика,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,ООН,
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