Российские и западные дипломаты обратились друг к другу в ООН

Западные и российские сотрудники представительств в ООН пожелали друг другу мира на Новый год. Об этом рассказал первый заместитель российского постоянного представительства при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

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«Все желают друг другу мира. Все желают, чтобы год был спокойный», — сказал он и добавил, что сотрудники представительств хотели бы вернуть мир на траекторию сотрудничества и устойчивого развития.

Полянский подчеркнул, что и российские, и западные работники желали друг другу одного и того же, их отношения складываются неплохо.

Вместе с тем первый заместитель российского постоянного представительства при ООН признал, что перспективы восстановления отношений с Западом и заключения мирного соглашения с Украиной весьма смутные. По его словам, Запад «сжег все мосты» и поставил на фигуру, которая потерпит поражение в дипломатическом «казино».

Полянский выразил уверенность в том, что западные дипломаты понимают опасность своего положения, как и то, что мир сейчас находится «на очень опасной стадии».