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24 минуты назад

Зампостпреда РФ при ООН высказался о переговорах с Украиной

Елена Прошина

Москве и Киеву рано или поздно все равно придется говорить, сейчас этого не происходит, потому что такое указание сотрудникам постпредства при ООН дал глава миссии Украины Сергей Кислица. Об этом в ходе аудиоконференции у себя в Telegram-канале заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

Зампостпреда РФ при ООН высказался о переговорах с Украиной
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что попытки вести консультации и закрытые заседания с украинцами были, но они оказались бессмысленными.

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«Они сами поняли, что эти консультации ничем не будут отличаться от обычного заседания — там будет такая же истерика господина Кислицы. Какой смысл тогда терять время на это», — пояснил Полянский.

Именно поэтому, по его мнению, диалога между Россией и Украиной сегодня нет. При этом он выразил надежду, что со временем эта ситуация изменится, поскольку «говорить все равно придется рано или поздно».

Политика,СВО,Сергей Кислица,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,ООН,
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