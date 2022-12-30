Зампостпреда РФ при ООН высказался о переговорах с Украиной

Москве и Киеву рано или поздно все равно придется говорить, сейчас этого не происходит, потому что такое указание сотрудникам постпредства при ООН дал глава миссии Украины Сергей Кислица. Об этом в ходе аудиоконференции у себя в Telegram-канале заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что попытки вести консультации и закрытые заседания с украинцами были, но они оказались бессмысленными.

«Они сами поняли, что эти консультации ничем не будут отличаться от обычного заседания — там будет такая же истерика господина Кислицы. Какой смысл тогда терять время на это», — пояснил Полянский.