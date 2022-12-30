Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил расчёты в иностранной валюте между российскими поставщиками газа и иностранными покупателями при оплате или взыскании их задолженности.

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Документ опубликован на портале правовой информации.

Такие расчёты могут проводиться в валюте, указанной в контракте, при этом должен использоваться специальный счёт российского поставщика.

При этом погашение задолженности покупателем в иностранной валюте не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок газа при несоблюдении покупателем порядка, который устанавливается указом.

31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Согласно решению, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.