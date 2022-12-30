Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил расчёты в иностранной валюте между российскими поставщиками газа и иностранными покупателями при оплате или взыскании их задолженности.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Такие расчёты могут проводиться в валюте, указанной в контракте, при этом должен использоваться специальный счёт российского поставщика.
При этом погашение задолженности покупателем в иностранной валюте не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок газа при несоблюдении покупателем порядка, который устанавливается указом.
31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Согласно решению, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.
При этом Россия считает неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не платят за поставки в рублях.