Президент Российской Федерации Владимир Путин дал перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, сообщает Lenta.ru.

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Отмечается, что правительству РФ совместно с правительством Донецкой народной республики было поручено создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий.

Писатель и журналист Марина Ахмедова ранее сообщила, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил в Донецке предприятие по выпуску ортопедической продукции и протезов — Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр.

По ее словам, Кириенко осмотрел производство, увидел его возможности, пообщался с коллективом, выяснил проблемы и потребности.

«Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации президента — приехал в центр. Осмотрел производство, поговорил с людьми. В результате его поездки будет поручение срочно разработать программу развития центра и создать целый кластер по производству протезов, где будут учтены новые технологии. Там будут производить и бионические протезы», — сказала Ахмедова.