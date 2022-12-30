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1 час назад

Путин дал перечень поручений по итогам встречи с инвалидами

Газета.Ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, сообщает Lenta.ru.

Путин дал перечень поручений по итогам встречи с инвалидами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что правительству РФ совместно с правительством Донецкой народной республики было поручено создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий.

Писатель и журналист Марина Ахмедова ранее сообщила, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил в Донецке предприятие по выпуску ортопедической продукции и протезов — Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр.

По ее словам, Кириенко осмотрел производство, увидел его возможности, пообщался с коллективом, выяснил проблемы и потребности.

«Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации президента — приехал в центр. Осмотрел производство, поговорил с людьми. В результате его поездки будет поручение срочно разработать программу развития центра и создать целый кластер по производству протезов, где будут учтены новые технологии. Там будут производить и бионические протезы», — сказала Ахмедова.

Также она отметила, что это был мужественный поступок — поехать в центр в таком небезопасном месте.

Политика,Марина Ахмедова,Сергей Кириенко,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Правительство РФ,
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