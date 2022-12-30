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14 минут назад

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: говорить с Киевом "рано или поздно" придется

Газета.Ruиещё 1

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил во время аудиоконференции в Telegram-канале, что сотрудники украинского постпредства при ООН не контактируют с коллегами из РФ по указанию главы миссии Украины Сергея Кислицы, но говорить сторонам «рано или поздно» придется.

"Лучше раньше, чем позже": Полянский о переговорах с Киевом
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что после попыток провести консультации с украинскими дипломатами, стало понятно, что в них нет смысла, так как «там будет такая же истерика господина Кислицы».

«Но это их выбор. И я надеюсь, что ситуация через какое-то время изменится, потому что говорить все равно придется рано или поздно. Лучше раньше, чем позже», — сказал Полянский.

Дипломат также выразил мнение, что Украина должна снова стать дружественным России соседом.

Политика,Дмитрий Полянский,ООН,
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