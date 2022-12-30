"Лучше раньше, чем позже": Полянский о переговорах с Киевом

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил во время аудиоконференции в Telegram-канале, что сотрудники украинского постпредства при ООН не контактируют с коллегами из РФ по указанию главы миссии Украины Сергея Кислицы, но говорить сторонам «рано или поздно» придется.
Он отметил, что после попыток провести консультации с украинскими дипломатами, стало понятно, что в них нет смысла, так как «там будет такая же истерика господина Кислицы».
«Но это их выбор. И я надеюсь, что ситуация через какое-то время изменится, потому что говорить все равно придется рано или поздно. Лучше раньше, чем позже», — сказал Полянский.
Дипломат также выразил мнение, что Украина должна снова стать дружественным России соседом.