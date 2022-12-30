Путин наградил жену Медведева знаком отличия "За благодеяние"

Глава России Владимир Путин наградил президента Фонда социально-культурных инициатив, супругу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия «За благодеяние». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Из документа следует, что награда присуждена за большой вклад в общественную и благотворительную деятельность.

Также орденом «За благодеяния» был награжден Сергей Орлов, председатель совета директоров акционерного общества «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»

Фонд социально-культурных инициатив основан в 2008 году по инициативе Медведевой. При ее участии был разработан ряд социальных, культурных и образовательных проектов.