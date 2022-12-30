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43 минуты назад

Путин наградил жену Медведева знаком отличия "За благодеяние"

Газета.Ru

Глава России Владимир Путин наградил президента Фонда социально-культурных инициатив, супругу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия «За благодеяние». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил жену Медведева знаком отличия "За благодеяние"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из документа следует, что награда присуждена за большой вклад в общественную и благотворительную деятельность.

Также орденом «За благодеяния» был награжден Сергей Орлов, председатель совета директоров акционерного общества «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»

Фонд социально-культурных инициатив основан в 2008 году по инициативе Медведевой. При ее участии был разработан ряд социальных, культурных и образовательных проектов.

21 декабря заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, передав ему послание российского главы государства Владимира Путина.

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