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49 минут назад

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Пеле

ТАСС

Мировой спорт с уходом Пеле потерял одного из самых титулованных футболистов, блистательные голы которого и сегодня служат эталоном мастерства. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями.

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Пеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для новых поколений жизнь Пеле - яркий и вдохновляющий пример. Его по праву называют королем великой игры. Забитые им блистательные голы и сегодня служат эталоном мастерства, а имя Пеле, характеризующее целую эпоху, уже давно стало нарицательным", - говорится в телеграмме, направленной председателю Федерального сената Бразилии (верхней палаты парламента) Родригу Пашеку.

Она отметила, что в Совете Федерации с глубокой скорбью восприняли известие об уходе из жизни Пеле.

"Мировой спорт потерял одного из самых титулованных футболистов. Единственный в истории трехкратный чемпион мира, человек с огромным талантом, силой воли и щедрой душой стал кумиром для миллионов людей, внес неоценимый вклад в популяризацию футбола и здорового образа жизни", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что многочисленные любители футбола в России отдают должное особому стилю игры Пеле, а его "легендарное соперничество на поле" с советским вратарем Львом Яшиным "навсегда останется в летописи мирового спорта".

"Семья Пеле потеряла близкого человека, Бразилия кумира и национального героя, а весь мир - личность планетарного масштаба. От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично хотела бы выразить соболезнования родным Пеле и всему народу Бразилии в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о Пеле навсегда останется в наших сердцах", - заключила Матвиенко.

Пеле умер 29 декабря в частной клинике Сан-Паулу, куда поступил месяц назад в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Ему было 82 года. В Бразилии объявлен трехдневный траур.

Политика,Лев Яшин,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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