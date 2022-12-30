Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Как поясняли в МИД РФ, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура". 25 февраля ими было принято решение о приостановке представительства России в уставных органах СЕ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва в таких условиях оставаться в Совете Европы не будет.