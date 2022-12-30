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16 минут назад

Путину предложили прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении РФ

ТАССиещё 7

Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в пятницу.

Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, оно представлено главе государства для внесения в Госдуму.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.

Должна ли Россия выполнять постановления ЕСПЧ после выхода из Совета Европы?

Как поясняли в МИД РФ, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура". 25 февраля ими было принято решение о приостановке представительства России в уставных органах СЕ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва в таких условиях оставаться в Совете Европы не будет.

Политика,Владимир Путин,МИД России,ЕСПЧ,НАТО,Совет Европы,Госдума,Правительство РФ,ЕС,
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