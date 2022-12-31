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14 минут назад

Шадаев назвал принятый законопроект о биометрических данных ответом на запрос общества

ТАССиещё 1

Принятые поправки в российское законодательство о биометрических данных отвечают на запрос общества. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью "Российской газете", отрывок которого опубликован в субботу.

Глава Минцифры объяснил смысл законопроекта о биометрических данных
Фото: ТАССТАСС

"Это большой шаг вперед в рамках поиска ответов на запросы общества", обеспокоенного бесконтрольным развитием этой сферы, сказал Шадаев.

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По мнению министра, пришло время, когда использование биометрии потребовалось упорядочить. Он убежден, что негативная реакция в сторону биометрии возникла потому, что эти сервисы последние годы активно навязывались.

"Ведь коммерческие организации действуют всегда очень линейно. Если выгодно собирать, они будут собирать. Сказалось и то, что в отличие от истории с отпечатком пальца в смартфоне, тут не возникло пока какого-то wow-эффекта, чтобы люди почувствовали, как в их жизни что-то из-за этого меняется в положительную сторону. Отсюда и настороженное отношение", - считает Шадаев.

Закон о единой биометрической системе, закрепляющий также право на отказ граждан от предоставления биометрических персональных данных при получении коммерческих и государственных услуг, вступил в силу со дня его опубликования - 29 декабря. Биометрические персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Закон также определяет закрытый перечень видов собираемой биометрии - изображение лица и образец голоса. Кроме того, закрепляется запрет на принуждение к сдаче биометрических данных, то есть гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.

Документ вводит запрет в том числе на трансграничную передачу собранной биометрии. Ее использование и хранение допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ. Согласно новым нормам, граждане получают право отозвать ранее данное ими согласие на сбор биометрических данных через любое отделение МФЦ. Таким же правом наделены родители в отношении своих детей. Также появляется возможность в упрощенном порядке удалить биометрические данные, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг.

Политика,Максут Шадаев,
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