Песков назвал здоровье Путина вопросом государственной безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не вернется к допандемийному формату общения с журналистами, так как здоровье президента - вопрос государственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков подчеркнул, что мутация коронавируса и эпидемиологические волны разных штаммов гриппа продолжаются.

«Честно говоря, вряд ли оно [общение Путина со СМИ - прим.ред.] будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе», - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что «с учетом уроков пандемии» специалисты, отвечающие за безопасность президента, принимают меры предосторожности.

В Минздраве ранее сообщили об активном распространении свиного гриппа (штамм A/H1N1-2009) в России. Случаи заболевания свиным гриппом выявили во всех российских регионах, в 37 регионах показатели заболеваемости превысили средние по стране.

13 декабря в Минздраве сообщили, что за неделю заболеваемость гриппом выросла на 35,4 процента.