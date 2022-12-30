В Кремле прокомментировали падение ракеты Киева в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «крайне обеспокоены» новостями о падении украинской ракеты на территории Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Белорусские военные заявили, что утром 29 декабря на территории страны упала ракета комплекса С-300, прилетевшая со стороны Украины.

Сообщалось, что в Минске рассматривают две версии происшествия: инцидент по примеру недавнего польского, когда ракета «полетела не в ту сторону», или срабатывание систем ПВО Белоруссии.

МИД Белоруссии выразил протест послу Украины из-за падения ракеты.

«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», - так прокомментировал это Песков.