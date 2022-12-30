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18 минут назад

Путин не поздравил с Новым годом ряд мировых лидеров

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин поздравил некоторых мировых лидеров с Новым годом и Рождеством, однако президента США Джо Байдена в этом списке нет. Об этом пишет ТАСС.

Путин не поздравил с Новым годом ряд мировых лидеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер традиционно перед 31 декабря поздравил глав зарубежных стран и правительств, а также руководителей международных организаций. Однако в этом году в списке тех, кто получил поздравления нет ряда лидеров, в том числе президента США Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидеров других недружественных стран

Поздравления, в частности, получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В нем Путин отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную динамику. В своем поздравлении для индийских премьера Нарендра Моди и президента Драупади Мурму российский лидер отметил особо привилегированное стратегическое партнерство двух стран.

Поздравляя с наступающими праздниками президента Сербии Александра Вучича, Путин выразил надежду, что российско-сербские отношения продолжат развиваться на принципах стратегического партнерства. Российский лидер рассчитывает, что РФ и Сербия совместными усилиями смогут обеспечить наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества.

Также поздравления получили главы Армении, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. Кроме того, поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом получили экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

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