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26 минут назад

Песков рассказал о ключевых уроках, вынесенных из истории СССР

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в честь Дня 100-летия с момента образования СССР сообщил о главных уроках, вынесенных с момента образования Союза.

Песков рассказал о ключевых уроках, вынесенных из истории СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это приблизительно тема для 2-3-часовой лекции, причем сколько будет лекторов, столько и будет точек зрения», — таким образом он ответил на вопрос журналиста о вынесенных уроках из истории Советского Союза.

Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что только «человек, у которого нет сердца может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов, может желать восстановления этого Союза».

Он также назвал СССР «неотъемлемой частью» российской истории.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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