Песков рассказал о ключевых уроках, вынесенных из истории СССР

«Это приблизительно тема для 2-3-часовой лекции, причем сколько будет лекторов, столько и будет точек зрения», — таким образом он ответил на вопрос журналиста о вынесенных уроках из истории Советского Союза.

Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что только «человек, у которого нет сердца может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов, может желать восстановления этого Союза».