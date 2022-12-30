В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
18 минут назад

Власти США в начале 2000-х сравнили Путина с Петром I

Lenta.ru

В разговорах между послом Великобритании Кристофером Мейером и советником администрации вице-президента США Леоном Фуэртом западные власти в начале 2000-х годов сравнивали президента России Владимира Путина с императором Петром I с точки зрения государственного реформирования. Об этом говорится в рассекреченных британских архивах.

Власти США сравнили Путина с российским императором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обсуждали Путина. [Фуэрт] согласился с тем, что ярлыки реформаторов изжили себя при анализе российских политиков. Он посчитал, что главной целью Путина будет возрождение [прежней] российской мощи. Мы искали подходящую историческую модель и решили, что Петр Великий является лучшим соответствием», — сказано в письме посла к бывшему премьер-министру Британии ТониТони Блэру.

Также посол отметил жесткую позицию Москвы касательно расширения НАТО на восток и перезаключения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-2).

Ранее из рассекреченных архивных документов стало известно, что в период премьерства Тони Блэра и хороших отношений между Москвой и Лондоном Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику.

Политика,Леон Фуэрт,Тони Блэр,Владимир Путин,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители