Власти США сравнили Путина с российским императором

«Мы обсуждали Путина. [Фуэрт] согласился с тем, что ярлыки реформаторов изжили себя при анализе российских политиков. Он посчитал, что главной целью Путина будет возрождение [прежней] российской мощи. Мы искали подходящую историческую модель и решили, что Петр Великий является лучшим соответствием», — сказано в письме посла к бывшему премьер-министру Британии ТониТони Блэру.