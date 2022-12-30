Медведев докладывал Путину, что в Пекине ему был оказан теплый прием

Президент РФ Владимир Путин в пятницу рассказал о докладе зампреда Совбеза, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева по итогам недавнего визита в Китай.
В ходе переговоров по видеосвязи с лидером КНР Си Цзиньпином российский лидер отметил, что приезд Медведева в Пекин стал первым контактом лидеров правящих партий двух стран после недавнего съезда Компартии Китая.
"Он доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе", - сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.