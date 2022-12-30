Си Цзиньпин ответил Путину на слова о партнерстве России и Китая

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов усиливать стратегическое взаимодействие с Россией «перед лицом непростой международной обстановки». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое заявление Си сделал во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Си подчеркнул, что Китай готов быть глобальным партнером России «на благо народов двух стран» и ради мировой стабильности.

По словам главы КНР, Китай и Россия также готовы предоставлять друг другу возможности для развития.

Во время переговоров с Си Путин заявил, что партнерство России и Китая помогает установить в мире справедливый порядок. Он подчеркнул, что сейчас отношения двух стран являются лучшими за всю историю, а товарооборот РФ и Китая стал рекордным.

Также Путин сообщил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество своих вооруженных сил.