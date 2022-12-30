Си Цзиньпин ответил Путину на слова о партнерстве России и Китая

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов усиливать стратегическое взаимодействие с Россией «перед лицом непростой международной обстановки». Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Си сделал во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Си подчеркнул, что Китай готов быть глобальным партнером России «на благо народов двух стран» и ради мировой стабильности.
По словам главы КНР, Китай и Россия также готовы предоставлять друг другу возможности для развития.
Во время переговоров с Си Путин заявил, что партнерство России и Китая помогает установить в мире справедливый порядок. Он подчеркнул, что сейчас отношения двух стран являются лучшими за всю историю, а товарооборот РФ и Китая стал рекордным.
Также Путин сообщил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество своих вооруженных сил.
На весну 2023 года запланирован визит Си в Москву.