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29 минут назад

Си Цзиньпин ответил Путину на слова о партнерстве России и Китая

Мария Иванова

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов усиливать стратегическое взаимодействие с Россией «перед лицом непростой международной обстановки». Об этом сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин ответил Путину на слова о партнерстве России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Си сделал во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Си подчеркнул, что Китай готов быть глобальным партнером России «на благо народов двух стран» и ради мировой стабильности.

По словам главы КНР, Китай и Россия также готовы предоставлять друг другу возможности для развития.

Во время переговоров с Си Путин заявил, что партнерство России и Китая помогает установить в мире справедливый порядок. Он подчеркнул, что сейчас отношения двух стран являются лучшими за всю историю, а товарооборот РФ и Китая стал рекордным.

Также Путин сообщил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество своих вооруженных сил.

На весну 2023 года запланирован визит Си в Москву.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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