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39 минут назад

Путин сделал заявление о сотрудничестве с Китаем в военной сфере

Алиса Селезнёва

Сотрудничество в военно-технической сфере занимает особое место в отношениях России и Китая и будет продолжено для обеспечения безопасности обеих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Сегодня российский лидер и Си Цзиньпин проводят переговоры по закрытой видео-конференц-связи.

«Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах», - заметил Владимир Путин.

Он также заверил, что Москва нацелена «укреплять взаимодействие между ВС России и Китая».

Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества

Также сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о планах провести личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что ожидает его визита в Россию предстоящей весной.

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