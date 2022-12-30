Путин сделал заявление о сотрудничестве с Китаем в военной сфере

Сотрудничество в военно-технической сфере занимает особое место в отношениях России и Китая и будет продолжено для обеспечения безопасности обеих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Сегодня российский лидер и Си Цзиньпин проводят переговоры по закрытой видео-конференц-связи.

«Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах», - заметил Владимир Путин.

Он также заверил, что Москва нацелена «укреплять взаимодействие между ВС России и Китая».