Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах провести личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что ожидает его визита в Россию предстоящей весной, передает ТАСС.

Сегодня российский лидер и Си Цзиньпин проводят переговоры по закрытой видео-конференц-связи (ВКС).

В сентябре состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Ранее стало известно, что заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву удалось встретиться с Си Цзиньпином в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Как сообщали СМИ, он передал главе КНР послание от Владимира Путина. В нем глава государства выразил уверенность в том, что межгосударственные связи будут развиваться.