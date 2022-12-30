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1 час назад

Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в РФ следующем году

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах провести личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что ожидает его визита в Россию предстоящей весной, передает ТАСС.

Сегодня российский лидер и Си Цзиньпин проводят переговоры по закрытой видео-конференц-связи (ВКС).

В сентябре состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Ранее стало известно, что заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву удалось встретиться с Си Цзиньпином в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Как сообщали СМИ, он передал главе КНР послание от Владимира Путина. В нем глава государства выразил уверенность в том, что межгосударственные связи будут развиваться.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким вопросам было посвящено послание Владимира Путина Си Цзиньпину. Представитель Кремля отметил, что речь шла о продвинутом партнерстве сторон. Также внимание было уделено международной обстановке, указал он.

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