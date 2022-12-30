Парламент ДНР проголосовал за новую конституцию

Парламент Донецкой Народной Республики единогласно принял новую конституцию региона. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным корреспондента издания, документ был принят в двух чтениях, его поддержали все 76 присутствовавших на заседании депутатов.

Сейчас пишется «история новой России», заметил перед началом голосования врио главы республики Денис Пушилин.

«Мы являемся участникам исторического события. Основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей, именно в семье. Воспитания патриотизма и гражданственности (…) Мы боремся за право жить по законам справедливости и совести», - заявил он, выступая перед депутатами.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами - они предусматривали, в частности, взаимную охрану границ. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.