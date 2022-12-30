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1 час назад

Парламент ДНР проголосовал за новую конституцию

Алиса Селезнёва

Парламент Донецкой Народной Республики единогласно принял новую конституцию региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент ДНР проголосовал за новую конституцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным корреспондента издания, документ был принят в двух чтениях, его поддержали все 76 присутствовавших на заседании депутатов.

Сейчас пишется «история новой России», заметил перед началом голосования врио главы республики Денис Пушилин.

«Мы являемся участникам исторического события. Основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей, именно в семье. Воспитания патриотизма и гражданственности (…) Мы боремся за право жить по законам справедливости и совести», - заявил он, выступая перед депутатами.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами - они предусматривали, в частности, взаимную охрану границ. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

В конце сентября в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих регионов в состав России. При этом Украина не признала итоги референдума, ведет обстрелы и боевые действия на этих территориях.

Политика,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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