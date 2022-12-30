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43 минуты назад

Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин назвал отношения с Китаем образцом сотрудничества в мире. По словам президента, отношения двух государств демонстрируют устойчивость. Лидера страны цитирует РИА Новости.

Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин подчеркнул, что такой высокий градус доверия и дружбы между Москвой и Пекином особо примечателен тем, что отношения двух стран улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире.

По словам Путина, координация Москвы и Пекина на международной арене в рамках Совбеза ООН, ШОС и Брикс, а также G20 «служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка».

Российский лидер подчеркнул, что Китай и Россия имеют одинаковые взгляды на логику глобальных процессов.

«Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», — заключил он.

Ранее директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что на предстоящих переговорах Путина и Си будут обсуждаться конфликт на Украине, противостояние санкционной политике стран Запада, а также внутренние проблемы Китая.

21 декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отправился в Китай, где встретился с Си в государственной резиденции в Пекине. Он посетил страну по приглашению китайской Коммунистической партии.

Политика,Илья Гращенков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совбез ООН,ШОС,Совет безопасности РФ,
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