Лондон рассказал о предложении Путина Блэру

В период премьерства Тони Блэра и хороших отношений между Москвой и Лондоном , президент России Владимир Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику. Об этом сообщает BBC с ссылкой на рассекреченные архивные документа правительства начала 2000-х годов.

«[ Владимир ] Путин тогда тепло отзывался [ Блэру ] о близких связах Великобритании и России . По этим же причинам Путин даже предложил проект строительства газового трубопровода через Балтийское море для доставки [российского] газа в Великобританию», — говорится в публикации.

Ранее из рассекреченных архивов стало известно, что британский экс-премьер считал Путина «настоящим патриотом России». По мнению Блэра, которое тот рассказал на внутреннем брифинге кабмина под названием «Прогресс Путина» 10 января 2001 года, российского лидера необходимо было приобщить к западным ценностям для того, «чтобы проложить России путь к хорошим отношениям с Западом».