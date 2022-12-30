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23 минуты назад

Лондон рассказал о предложении Путина Блэру проложить газопровод в Британию

Lenta.ru

В период премьерства Тони Блэра и хороших отношений между Москвой и Лондоном, президент России Владимир Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику. Об этом сообщает BBC с ссылкой на рассекреченные архивные документа правительства начала 2000-х годов.

Лондон рассказал о предложении Путина Блэру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Владимир] Путин тогда тепло отзывался [Блэру] о близких связах Великобритании и России. По этим же причинам Путин даже предложил проект строительства газового трубопровода через Балтийское море для доставки [российского] газа в Великобританию», — говорится в публикации.

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Ранее из рассекреченных архивов стало известно, что британский экс-премьер считал Путина «настоящим патриотом России». По мнению Блэра, которое тот рассказал на внутреннем брифинге кабмина под названием «Прогресс Путина» 10 января 2001 года, российского лидера необходимо было приобщить к западным ценностям для того, «чтобы проложить России путь к хорошим отношениям с Западом».

Политика,Тони Блэр,Владимир Путин,
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