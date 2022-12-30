СМИ узнали о попытках премьер-министра Британии навязать Путину западные ценности

Бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр пытался добиться расположения президента России Владимира Путина в начале его первого срока на посту российского лидера, сообщает британское издание Financial Times.
Экс-премьер стремился побудить Путина принять ценности западных стран.
«Он [Блэр] понимал, что у Путина низкий рейтинг одобрения в США. Но он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — сообщает газета со ссылкой на обнародованные официальные документы.
При этом высокопоставленные чиновники в Британии высказывали Блэру опасения насчет его идеи. Бывший британский премьер также предпринимал попытки навязать свое мнение лидерам союзных государств, отмечая, что президенту России нужно было предоставить место за международным «верхним столом».
Ранее Блэр сообщил, что начало специальной военной операции России дало понять, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему окончанию. Экс-глава кабинета министров ожидает роста влияния Китая в мире как «второй сверхдержавы».