СМИ узнали о попытках премьер-министра Британии навязать Путину западные ценности

«Он [Блэр] понимал, что у Путина низкий рейтинг одобрения в США. Но он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — сообщает газета со ссылкой на обнародованные официальные документы.