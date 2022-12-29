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1 час назад

Кадыров отжался 35 раз после прямой линии

Елена Прошина

После завершения прямой линии Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз прямо в студии. Об этом сообщает ТАСС.

Кадыров отжался 35 раз после прямой линии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По завершению мероприятия Кадыров вышел в центр студии и стал отжиматься от пола. Всего глава Чечни сделал 35 отжиманий.

«Ахмат сила», – сказал он.

Прямая линия Рамзана Кадырова прошла 29 декабря. Он ответил на несколько вопросов, среди которых был вопрос о его состоянии здоровья. Глава Чечни ответил, что полностью здоров и каждый день тренируется.

Ранее Кадыров назвал провокацией сообщения о продолжении мобилизации в России.

«Я прошу провокаторов не распространять слухи, что будут забирать молодых людей в зону спецоперации», – заявил он.

Политика,Рамзан Кадыров,
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