Кадыров высказался о праве баллотироваться на выборах президента РФ

«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно», – заявил он во время прямой линии.