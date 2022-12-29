Кадыров высказался о праве баллотироваться на выборах президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не станет баллотироваться на выборах президента России, хоть и имеет право это делать. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно», – заявил он во время прямой линии.
Кроме того, Кадыров пожелал «долгих лет» президенту России Владимиру Путину.
«Мы будем просить у Всевышнего долгих лет нашему президенту, чтобы он долго управлял нашим государством, и мы будем ему помогать, стараться быть верными помощниками, пехотинцами», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров объяснил практику публичных извинений.