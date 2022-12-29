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1 час назад

Путин отменил декларирование доходов и расходов чиновников на время СВО

Елена Прошина

На период проведения спецоперации на Украине участникам боевых действий и чиновникам, командированным в новые регионы, не нужно декларировать свои доходы и расходы.

Путин отменил декларирование доходов и расходов чиновников на время СВО
Фото: ТАССТАСС

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту документа, указ действует «в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ». Также указ запрещает публикацию в интернете и СМИ деклараций о доходах и расходах участников боевых действий и командированных в новые регионы чиновников.

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Ранее Путин подписал закон о пожизненном заключении за создание, финансирование и пропаганду диверсий. Документ вступил в силу с 29 декабря.

Политика,Владимир Путин,
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