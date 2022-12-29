Путин отменил декларирование доходов и расходов чиновников на время СВО

На период проведения спецоперации на Украине участникам боевых действий и чиновникам, командированным в новые регионы, не нужно декларировать свои доходы и расходы.

Фото: ТАСС ТАСС

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту документа, указ действует «в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ». Также указ запрещает публикацию в интернете и СМИ деклараций о доходах и расходах участников боевых действий и командированных в новые регионы чиновников.