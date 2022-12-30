Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией

Посольство России в Сараево назвало «спекуляциями» сообщения западных СМИ о бегущих от частичной мобилизации чеченцах, которые якобы застряли на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарии дипмиссии.