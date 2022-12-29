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1 час назад

Ковитиди назвала георгиевскую ленту символом любви к родине

Парламентская газетаиещё 1

Признание георгиевской ленты символом воинской славы России произошло своевременно, уже долгое время она ассоциируется у россиян с любовью к Отечеству. Таким мнением член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поделилась с RT.

Ковитиди назвала георгиевскую ленту символом любви к родине
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Так она прокомментировала недавнюю законодательную новацию. Как писала «Парламентская газета», закон о присвоении нового статуса ленте был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря.

«У нас в Крыму георгиевскую ленточку можно увидеть повсеместно и не только в праздничные дни. Все эти долгие годы возвращения в Россию георгиевская ленточка для нас, крымчан, была символом верности нашей исторической памяти и любви к Отечеству», — заявила парламентарий.

Ковитиди заметила, что новый закон направлен на защиту фундаментальных ценностей русского мира. «Все попытки осквернения этого символа, тем более публичные, должны быть строго пресечены и наказаны», — подчеркнула она.

Как сообщала «Парламентская газета», введенная норма предусматривает наказание за осквернение ленты. Теперь за надругательство над ней можно будет сесть в тюрьму на три года. В случае, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору — на пять лет.

Ранее Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. В торжественном мероприятии, проходившем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Политика,Ольга Ковитиди,Владимир Путин,Совет Федерации,
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