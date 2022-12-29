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20 минут назад

Кадыров ответил на вопрос об отправке в зону СВО студентов

Lenta.ruиещё 1

Вопрос о мобилизации в России решает президент страны и компетентные органы. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах продолжить мобилизационные мероприятия и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине студентов. Прямую трансляцию ведет RT.

Кадыров ответил на вопрос об отправке в зону СВО студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Чечня в этом плане хорошо подготовилась и перевыполнила план по мобилизационным мероприятиям.

«У нас в СВО нет молодых людей, все подготовленные. Ни один человек не отправлен против своей воли, они сами приняли решение [отправиться добровольцами в зону СВО]», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что, если мобилизация в России продолжится, среди чеченского населения есть много желающих принять участие в боевых действиях.

«Те, кто любит свой народ, религию, особенно чеченцы, должны быть готовы выйти на борьбу против сатанизма — неважно, школьник или студент», — отметил Кадыров.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся, несмотря на возникновение многих сложностей. По мнению министра, большую часть проблем и вопросов по мобилизации удалось решить достаточно оперативно.

Политика,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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