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41 минуту назад

Болгария потребовала объяснений от российского посла из-за Грозева

Lenta.ru

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало российского посла в Софии Элеонору Митрофанову «для объяснений» причин объявления в розыск гражданина Болгарии и исполнительного директора новостного агентства Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Об этом сообщает Reuters.

Болгария потребовала объяснений от российского посла
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Российский посол будет вызван для объяснений», — заявил представитель министерства иностранных дел после того, как ведущие политические партии Болгарии потребовали официально поддержать Грозева.

Политика,Христо Грозев,Элеонора Митрофанова,
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