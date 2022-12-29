Болгария потребовала объяснений от российского посла

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало российского посла в Софии Элеонору Митрофанову «для объяснений» причин объявления в розыск гражданина Болгарии и исполнительного директора новостного агентства Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Об этом сообщает Reuters.