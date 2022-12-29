МИД России возмутился действиями Норвегии на Шпицбергене

Россия категорически не приемлет действия властей Норвегии в отношении работы российских организаций на Шпицбергене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.
«Категорически не приемлем подобный дискриминационный подход. Российская позиция с соответствующей аргументацией неоднократно доводилась до норвежской стороны по официальным каналам», — заявила Захарова.
Дипломат отметила, что вводимые норвежской стороной меры противоречат положениям Договора о Шпицбергене 1920 года, по-прежнему имеющего юридическую силу, а также и затрагивают все аспекты реализуемой «в полном соответствии с международным правом» деятельности России на архипелаге: угледобычу, туризм, науку.
Ранее Захарова заявила, что граждане России должны планировать поездки в Норвегию с осторожностью. По ее словам, страна фактически объявила охоту на россиян. Она рассказала о резком росте задержаний российских граждан в стране. Захарова при этом считает, что задержания не обоснованы.
До этого сына экс-главы РЖД бизнесмена Андрея Якунина задержали в Норвегии 19 октября по обвинению в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа.