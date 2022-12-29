Захарова осудила введения идеологических анкет для россиян в Латвии

Россия резко осуждает введение Латвией анкет с идеологическим содержанием для российских граждан, претендующих на гражданство или вид на жительство (ВНЖ) в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
По словам Захаровой, россияне стали жаловаться на то, что управление по делам гражданства и миграции МВД Латвии разработало новую редакцию анкеты для российских граждан, которые претендуют на получение и продление ВНЖ, с откровенно провокационными вопросами
В частности, от заявителей требуется высказать позицию по темам территориальной принадлежности или о сносе советских памятников. Также есть требования информировать о родственниках в России, характере и цели их поездок в соседние страны, круге общения.
«Резко осуждаем подобные дискриминационные действия. Налицо явные нарушения базовых прав и свобод человека, принципов равенства всех перед законом, неприкосновенности частной жизни, свободы выражения политических взглядов», - заявила представитель МИД.
Захарова также добавила, что «в своей воинствующей русофобии официальная Рига уже давно перешла все красные линии в отношении прав проживающих в этой стране представителей национальных меньшинств, включая русских и русскоязычных». Она подчеркнула, что введение анкет стало очередным шагом на «постепенное выдавливание политически неблагонадежной русскоязычной части населения».
Ранее появились сведения о том, что россияне, решившие переехать в Латвию, столкнулись с русофобией. Так, им предлагают заполнить «тест на лояльность», в котором есть вопросы об аннексии Крыма в 2014 году, просьба осудить агрессию России в отношении Украины, подтвердить, что не оказывали материальную помощь Российской армии и помогали украинским беженцам и прочее.