Захарова: демонтированные на Украине памятники вновь займут свое место

"Именно Екатерине II Одесса обязана своим существованием. Так же и демонтаж памятников величайшему полководцу, генералиссимусу Александру Суворову в Одессе и Измаиле не изменит того факта, что лишь благодаря его победам эти города сохранялись и развивались. История этих мест, как и вся история Украины, неотъемлема от российской, а любые попытки киевского режима ее переписать обречены на провал. Все вернется на круги своя, и демонтированные памятники вновь займут свое законное место в центре Одессы, Измаила и других городов на территории нынешней Украины", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.