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1 час назад

Захарова считает, что демонтированные на Украине памятники вновь займут свое место

ТАССиещё 5

Памятники в украинских городах, связанные с российскими выдающимися деятелями и демонтированные в последние годы, вновь займут свое место, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: демонтированные на Украине памятники вновь займут свое место
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова обратила внимание на недавний демонтаж памятника "Основателям Одессы", который был посвящен российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам.

"Именно Екатерине II Одесса обязана своим существованием. Так же и демонтаж памятников величайшему полководцу, генералиссимусу Александру Суворову в Одессе и Измаиле не изменит того факта, что лишь благодаря его победам эти города сохранялись и развивались. История этих мест, как и вся история Украины, неотъемлема от российской, а любые попытки киевского режима ее переписать обречены на провал. Все вернется на круги своя, и демонтированные памятники вновь займут свое законное место в центре Одессы, Измаила и других городов на территории нынешней Украины", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

По мнению Захаровой, Украина продолжает "последовательную линию на фальсификацию собственной истории", снося монументы.

"Одной из составляющих такого деструктивного курса стала борьба с памятниками, многие из которых были установлены десятилетия назад предками тех, кто сегодня присвоил себе право уничтожать это наследие. Мы неоднократно говорили о том, что в стране снесены практически все монументы советской эпохи, включая памятники Владимиру Ленину, которому Украина обязана своей государственностью. Но в Киеве на этом не останавливаются. Новым объектом ненависти стал великий русский поэт Александр Пушкин, чьи барельефы, бюсты, памятники уничтожаются в различных городах десятками", - сказала Захарова, заявив, что такие действия проводятся "в тщетной попытке отменить русскую культуру".

Политика,ПРЕДОК,Александр Суворов,Мария Захарова,МИД России,
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