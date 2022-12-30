Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

«Если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН — но я ещё раз говорю, что мне такой сценарий не известен, в правовом поле его просто не существует, без того, чтобы как-то переформатировать ООН. Но если всё-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, и ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций», — сказал Полянский.