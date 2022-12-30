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35 минут назад

Дипломат Полянский: правовых сценариев исключения России из ООН нет

RT на русскомиещё 5

Исключение России из ООН невозможно, для этого нет правовых оснований, но если кто-то найдёт неправовой способ сделать это, результатом станет слом всей системы международных отношений. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

«Если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН — но я ещё раз говорю, что мне такой сценарий не известен, в правовом поле его просто не существует, без того, чтобы как-то переформатировать ООН. Но если всё-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, и ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций», — сказал Полянский.

26 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о планах предложить исключение России из Совета Безопасности ООН.

В МИД Эстонии назвали бесперспективным подобный вопрос.

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