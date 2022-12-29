В России ответили на обвинения в разжигании конфликта Сербии и Косово

«Конечно, это бред. Конфликт продолжается десятилетия, продолжается при поддержке западных стран, и в последнее время, к сожалению, он очень обострился. Россия, конечно, здесь ни при чем. Мы поддерживаем и будем поддерживать сербов. Россия не разжигает, а пытается сделать все, чтобы этот конфликт решился мирным путем и в интересах, в том числе тех сербов, которые подвергаются жесточайшему геноциду на территории Косово», — прокомментировал Чепа.