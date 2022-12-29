В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
45 минут назад

В России ответили на обвинения в разжигании конфликта Сербии и Косово

Lenta.ru

Обвинения в том, что Россия разжигает конфликт между Белградом и Приштиной — это бред, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что страна пытается сделать все, чтобы вопрос решился мирным путем. На высказывания косовских властей депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-премьер Косово Бесник Бислими обвинил Россию в разжигании конфронтации между Сербией и Косово. По его словам, Кремль пытается тем самым отвлечь общественное внимание от украинской повестки.

«Конечно, это бред. Конфликт продолжается десятилетия, продолжается при поддержке западных стран, и в последнее время, к сожалению, он очень обострился. Россия, конечно, здесь ни при чем. Мы поддерживаем и будем поддерживать сербов. Россия не разжигает, а пытается сделать все, чтобы этот конфликт решился мирным путем и в интересах, в том числе тех сербов, которые подвергаются жесточайшему геноциду на территории Косово», — прокомментировал Чепа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку во время обострения ситуации в Косово.

Приштина обвинила Россию в разжигании конфликта Сербии и Косово

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

Политика,Видео,Александр Вучич,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители