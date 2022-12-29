В Думе назвали 2023 год решающим и рассказали о судьбе Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что 2023 год станет решающим для «освобождения Украины от нацистов», а перспективы украинского президента Владимира Зеленского в новом году будут «плачевными». Об этом сообщает «Лента.ру».
Ранее Зеленский назвал 2023-й решающим годом для Украины. Он рассказал, что военное руководство страны «определилось с шагами на ближайшее время» и готовит армию к следующему году.
Зеленский заявил, что на Украине осознают, какие риски ждут страну зимой, и также понимают, «что делать весной».
«Зеленский прав в одном: следующий 2023 год действительно станет решающим по освобождению и спасению Украины от власти националистов, превративших некогда цветущую страну в руину», - так прокомментировал слова Зеленского Шеремет.
Депутат заявил, что в 2023 году для России все «войдет в то русло, в котором изначально должно было быть». В новом году, по его мнению, в РФ продолжится рост, «становление страны как супердержавы» и ее усиление в мире.