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23 минуты назад

В Думе назвали 2023 год решающим и рассказали о судьбе Зеленского

Мария Иванова

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что 2023 год станет решающим для «освобождения Украины от нацистов», а перспективы украинского президента Владимира Зеленского в новом году будут «плачевными». Об этом сообщает «Лента.ру».

В Думе назвали 2023 год решающим и рассказали о судьбе Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Зеленский назвал 2023-й решающим годом для Украины. Он рассказал, что военное руководство страны «определилось с шагами на ближайшее время» и готовит армию к следующему году.

Зеленский заявил, что на Украине осознают, какие риски ждут страну зимой, и также понимают, «что делать весной».

«Зеленский прав в одном: следующий 2023 год действительно станет решающим по освобождению и спасению Украины от власти националистов, превративших некогда цветущую страну в руину», - так прокомментировал слова Зеленского Шеремет.

Депутат заявил, что в 2023 году для России все «войдет в то русло, в котором изначально должно было быть». В новом году, по его мнению, в РФ продолжится рост, «становление страны как супердержавы» и ее усиление в мире.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Госдума,
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