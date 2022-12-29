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30 минут назад

Лавров – Западу: Прежние подходы больше не работают

Деловая газета "Взгляд"

Совместная работа России с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, один из уроков заключается в том, что прежние подходы больше не работают.

Кроме того, министр в интервью РИА «Новости» отметил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий. Дела в этой организации, по оценке министра, складываются не лучшим образом, последние годы она пребывает в глубочайшем кризисе.

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В 2022 году в организации председательствовала Польша с ее откровенно антироссийскими установками, отметил Лавров. По словам министра, поляки преуспели только в том, чтобы свести эффективность работы ОБСЕ к нулю, при этом для России это не стало неожиданностью.

Ранее Лавров заявил, что Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.

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