Совместная работа России с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, один из уроков заключается в том, что прежние подходы больше не работают.

Кроме того, министр в интервью РИА «Новости» отметил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий. Дела в этой организации, по оценке министра, складываются не лучшим образом, последние годы она пребывает в глубочайшем кризисе.

В 2022 году в организации председательствовала Польша с ее откровенно антироссийскими установками, отметил Лавров. По словам министра, поляки преуспели только в том, чтобы свести эффективность работы ОБСЕ к нулю, при этом для России это не стало неожиданностью.