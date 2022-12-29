Лавров прокомментировал формулу мира Зеленского

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Российский министр подчеркнул, что Киев до сих пор не готов к диалогу.

«Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п.», - сказал Лавров.

Он отметил, что в феврале именно Зеленский инициировал переговоры с Россией, а Москва не стала его предложение отвергать. По словам главы МИД, встречи российской и украинской делегаций показали, что «взаимоприемлемые договоренности» существуют. Но затем Зеленский «продемонстрировал полную несамостоятельность».

«Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», - отметил Лавров.

Выступая на саммите G20 в ноябре, Зеленский предложил «Большой двадцатке» принять «формулу мира» из десяти пунктов, которые, по его мнению, способны завершить украинский кризис «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Зеленский заявил, что для заключения мира российские войска должны быть выведены, и подчеркнул, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».