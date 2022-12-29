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11 минут назад

В МИД сочли иллюзорной формулу мира Зеленского

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, иллюзорна, а Киев очевидно не готов к диалогу. Текст интервью МИА «Россия сегодня» есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал формулу мира Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п.», — заявил министр иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что Москва не намерена разговаривать на подобных условиях.

Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше

Он добавил, что после начала спецоперации прошли несколько раундов переговоров, которые продемонстрировали возможность поиска компромиссных договоренностей, однако в дальнейшем украинский лидер ужесточил свою позицию.

Ранее глава МИД оценил вероятность появления в Киеве политика, с которым Россия в будущем готова вести переговоры. По словам министра, современные украинские политики не хотят договариваться, многие из них проявляют русофобию, сложно сказать, появится ли договороспособная фигура в будущем.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
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