Лавров прокомментировал формулу мира Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, иллюзорна, а Киев очевидно не готов к диалогу. Текст интервью МИА «Россия сегодня» есть в распоряжении «Ленты.ру».

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«Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п.», — заявил министр иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что Москва не намерена разговаривать на подобных условиях.

Он добавил, что после начала спецоперации прошли несколько раундов переговоров, которые продемонстрировали возможность поиска компромиссных договоренностей, однако в дальнейшем украинский лидер ужесточил свою позицию.