Лавров обвинил украинских политиков в русофобии

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нынешние украинские политики недоговороспособны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы", — заявил Лавров.
Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что если Россия когда-либо восстановит совместную работу с Западом, то она будет вестись на новых началах. Лавров пояснил, что это связано с неактуальностью прежних подходов.
До этого председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов предположил, что старт процесса возобновления взаимодействия РФ с Западом возможен после окончания спецоперации. Он считает, что этому может помочь не политический диалог, а народная дипломатия.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.