Лавров обвинил украинских политиков в русофобии

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нынешние украинские политики недоговороспособны. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы", — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что если Россия когда-либо восстановит совместную работу с Западом, то она будет вестись на новых началах. Лавров пояснил, что это связано с неактуальностью прежних подходов.

До этого председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов предположил, что старт процесса возобновления взаимодействия РФ с Западом возможен после окончания спецоперации. Он считает, что этому может помочь не политический диалог, а народная дипломатия.