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17 минут назад

Лавров: нынешние украинские политики недоговороспособны

Газета.Ruиещё 1

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нынешние украинские политики недоговороспособны. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров обвинил украинских политиков в русофобии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы", — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что если Россия когда-либо восстановит совместную работу с Западом, то она будет вестись на новых началах. Лавров пояснил, что это связано с неактуальностью прежних подходов.

Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше

До этого председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов предположил, что старт процесса возобновления взаимодействия РФ с Западом возможен после окончания спецоперации. Он считает, что этому может помочь не политический диалог, а народная дипломатия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Политика,Владимир Чижов,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности,
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